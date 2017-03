'Patrick Kluivert hielp Van Gogh-rover'

In het hier en nu is Patrick Kluivert natuurlijk wel volwassen geworden: bij Paris Saint-Germain is men tevreden over zijn functioneren. In het verleden maakte hij echter niet altijd de allerbeste keuzes, om er maar een eufemisme in te gooien. Van Gogh-rover Octave Durham vertelt dat hij ondergedoken zat bij de oud-international.



Durham, alias Okkie, stal in 2002 twee Van Gogh-schilderijen. Vervolgens sloeg hij op de vlucht voor de politie en kreeg hij onderdak van Kluivert, zo vertelt hij bij Brandpunt. "Een vriend van mij was Patrick Kluivert. Die woonde bij mij in de buurt in Amsterdam. Ik kwam Patrick in Barcelona tegen en vertelde dat ik door de politie werd gezocht. Natuurlijk zei ik niet dat het vanwege de Van Goghs was. En toen zei hij: waarom zit je de hele tijd in een hotel? Waarom blijf je niet bij mij thuis? Toen zei ik: als ze mij pakken, kom je in alle kranten van de wereld. Waarop hij zei: dat kom ik toch al."



Het Algemeen Dagblad schrijft: "Patrick Kluivert wil in de documentaire niet reageren. Een familielid van Kluivert zou het verblijf van Okkie in Barcelona hebben bevestigd. De documentaire van journalist Vincent Verweij bevat meer onthullingen. Zo wist topcrimineel Mink Kok dat de schilderijen in het bezit waren van een drugshandelaar voor de Italiaanse maffia. Hij zegt de schilderijen in 2007 gezien te hebben. Ook blijkt uit de uitzending dat de politie de schilderijen nog te pakken had kunnen krijgen als ze meteen na de dna-match het huis van Okkie waren binnengevallen."