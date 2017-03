'Barça haalt sowieso superster van 100 miljoen'

FC Barcelona beschikt in het hier en nu natuurlijk al over een behoorlijk 'aardige' aanvalslinie met onder meer Lionel Messi, Luis Suárez en Neymar. In de aankomende zomertransferperiode mogen we echter een absolute toptransfer verwachten van de Catalanen. Technisch manager Robert Fernandez gaat naar verluidt sowieso met een mega-aanbieding komen.



De krant El Mundo Deportivo schrijft op dinsdagmorgen dat Barça eigenlijk een behoorlijk korte shortlist heeft. De grootmacht uit Catalonië zou hemel en aarde bewegen om een van de volgende topspelers naar het Camp Nou-stadion te halen: Antoine Griezmann van Atlético Madrid of Paulo Dybala van Juventus.



Die laatste gaf nog niet zo heel lang geleden aan dat hij niet wilde vertrekken uit Turijn, maar dat is onlangs mogelijk veranderd. De Argentijn was in gesprek met De Oude Dame over een nieuw contract, maar naar verluidt zijn de onderhandelingen mislukt. Griezmann liet op maandag nog weten dat hij best voor Barça (of Real Madrid) wilde spelen. Hoe je het ook wendt of keert, Barça zal behoorlijk veel geld uit moeten geven voor een van deze spelers. Mogelijk gaat het zelfs om honderd miljoen euro.