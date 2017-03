'Kampioenswedstrijd' Feyenoord voor halfleeg stadion

In de wedstrijd tussen Feyenoord en sc Heerenveen in het Abe Lenstra Stadion was het opvallend te zien dat er allemaal supporters van de Rotterdammers tussen het thuispubliek zaten. Vitesse gaat dat tegen, en dat betekent dat het duel van Feyenoord met de Arnhemmers, dat mogelijk de kampioenswedstrijd wordt, voor een halfleeg stadion afgewerkt zal worden.



De Telegraaf schrijft: "Het Eredivisie-duel tussen Vitesse en Feyenoord wordt waarschijnlijk in een zeer slecht gevuld Gelredome afgewerkt. En dat terwijl de Rotterdammers in Arnhem, tijdens speelronde 32, zomaar kampioen kunnen worden. Vitesse heeft in overleg met de lokale driehoek (burgemeester, politie en officier van justitie) besloten dat tijdens het treffen op 23 april alleen seizoenkaarthouders naar binnen mogen. Vitesse heeft dit seizoen ruim 9.000 seizoenkaarten verkocht. De houders kunnen op hun eigen tribune wel twee extra kaarten bijkopen, maar die kopers moeten gelijktijdig met de seizoenkaarthouder naar binnen. Ook dient iedere bezoeker zich te legitimeren."



Algemeen directeur Joost de Wit reageert: "Natuurlijk hebben we het liefst een vol stadion. We hebben tijdens de vorige wedstrijd helaas gezien dat via onze kaarthouders tickets in handen kwamen van Feyenoord-fans. Vitesse-supporters zonder seizoenkaart zijn nu de dupe, dat maakt het extra pijnlijk."