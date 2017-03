KNVB reageert: Vilhena wél en Klaassen níét

Middenvelder Tonny Vilhena was onlangs het 'slachtoffer' van een onderzoek van de KNVB naar de elleboogstoot die hij uitdeelde in het duel met Sparta. Davy Klaassen leek iets soortgelijks te doen tegen Excelsior, maar deze actie wordt niet onderzocht door de aanklager betaald voetbal. Koen Adriaanse van de voetbalbond geeft tekst en uitleg in gesprek met het Algemeen Dagblad.



Want wanneer wordt er nou precies een onderzoek uitgevoerd? "Het uitgangspunt is dat het alleen om ernstige overtredingen gaat. Niet van elk wissewasje kan een zaak worden gemaakt. Ook belangrijk: er wordt altijd contact gezocht met de scheidsrechter van dienst. Als hij het bewuste voorval heeft gezien en dus ook heeft beoordeeld, zoals in de gevallen met Klaassen en Kluivert, kan een aanklager niet meer in actie komen. Ook als hij dat wel zou willen. Het oordeel van de scheidsrechter is leidend. De aanklager is juist in het leven geroepen door de clubs om spelers te straffen die buiten het zicht van de scheidsrechter ernstige overtredingen maken."



Vilhena moet intussen al vrij lang wachten op zijn beroepszaak en kon op die manier meedoen tegen Heerenveen. "Vilhena is in beroep gegaan tegen zijn straf. Het uitgangspunt is dat de beroepscommissie de tweede dinsdag na de tuchtzaak bij elkaar komt om de zaak te bespreken. Dat zou normaal gesproken dus óók na de wedstrijd tegen Heerenveen zijn geweest. Nu wordt de zaak niet deze week behandeld, omdat Vilhena is opgeroepen voor het Nederlands elftal. Daarom staat de zaak gepland voor woensdag 29 maart, als de interlandperiode achter de rug is."