'Ajacied is geen schim meer van zichzelf'

Ajax begon toch vrij fris aan het huidige Eredivisie-seizoen. In het hier en nu lijken de Amsterdammers echter steeds meer klasse in te moeten leveren en het Algemeen Dagblad illustreert dat aan de hand van de prestaties van middenvelder Lasse Schöne, die zijn niveau niet meer haalt.



De krant stelt: "Kasper Dolberg brak onder Peter Bosz door. Davy Klaassen draait, over het geheel gezien, een goed seizoen. Maar er zijn te weinig spelers die gedurende het seizoen beter zijn gaan spelen. Treffend voorbeeld: Lasse Schöne was als controlerende middenvelder een verademing in de eerste seizoenshelft. Maar nu de tegenstander volledig gewend is aan zijn nieuwe rol, is de Deen geen schim meer van zichzelf. En dan Bertrand Traoré, hoeveel krediet heeft hij wel niet?"



Het AD concludeert: "Zet twee televisies naast elkaar en bekijk gelijktijdig de tweede helft van Heerenveen - Feyenoord en van Excelsior - Ajax. Op het eerste scherm is een ploeg te zien die uitstraalt kampioen te willen worden. Op het andere scherm niet."