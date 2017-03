Aad de Mos verwacht nog een verschuiving in de kop van de Eredivisie. Volgens de analist en oud-trainer is het niet Feyenoord dat een cruciale misstap maakt, maar de huidige nummer twee van Ajax.



De Mos wijst erop dat Ajax 'heel eenvoudig te ontregelen' is. "Ajax gaat die tweede plaats ook niet vasthouden", luidt zijn conclusie dan ook. In zijn ogen is dat een chronisch probleem. "Ik hoorde lyrische verhalen over Jong Ajax, maar zodra een ploeg als VVV een beetje pressing speelt, blijft er weinig van over."



Ajax stuit dit seizoen nog op Feyenoord (thuis) en PSV (uit) als opponenten. De Mos rekent in die duels niet op zeges voor Peter Bosz en co. "Feyenoord en PSV hebben en een ‘plan B’, Ajax niet. (…) Wat is er nou eigenlijk zo bijzonder aan dit spel van Ajax? Als ik er naar kijk, raak ik vaak snel verveeld."



De oud-trainer van Ajax besluit dan ook kritisch. "Ajax teert gewoon nog steeds op twee grote elftallen. Het team van Johan Cruijff uit de jaren zeventig en het team van Louis van Gaal. Daartussen zaten vooral heel veel matige ploegen. Dit huidige Ajax is ook een matig elftal."