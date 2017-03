Gaat Manchester United met dit elftal een zonnige toekomst tegemoet?

Manchester United moet de komende maanden aan de slag om volgend seizoen terug te keren in de Champions League. Of dat lukt is nog maar zeer de vraag, maar de kans op een zomerse ingreep op de transfermarkt is sowieso groot. SoccerNews.nl blikt hierop vooruit.



De selectie van Manchester United herbergt een aantal vraagtekens. Neem de Zweedse routinier Zlatan Ibrahimovic, dit seizoen al vaak beslissend in het shirt van de Red Devils. Zijn contract loopt af en de aanvalsleider van de ploeg overweegt een nieuw avontuur toe te voegen aan zijn schitterende erelijst. En wat te denken van David De Gea? De Spaanse sluitpost is een zekerheidje in het elftal van manager José Mourinho, maar bezit naar verluidt de optie om in de zomer alsnog over te stappen naar Real Madrid.



Ook de topscorer aller tijden van Manchester United, Wayne Rooney, lijkt deze zomer plaats te maken op Old Trafford. Recentelijk besloot de middenvelder annex aanvaller 'nee' te zeggen tegen een wintertransfer naar China, maar het vermoeden is dat hij in de zomer alsnog afzwaait na jaren van trouwe dienst. Mogelijk vertrekken er dus drie belangrijke pionnen en dan hebben we het nog niet eens gehad over bijvoorbeeld de overbodige Bastian Schweinsteiger.







Kijken we naar inkomende transfers, dan mag in ieder geval de naam van Antoine Griezmann niet ontbreken. Zelf wil de Franse sensatie van Atlético Madrid niets bevestigen, maar de berichtgeving omtrent een overgang naar United is wel érg sterk en er gaan zelfs al geruchten dat er achter de schermen belangrijke stappen zijn ondernomen. Mogelijk komt de sterspeler van het EK 2016 samen te spelen met Romelu Lukaku. De Belgische spits van Everton wil graag hogerop en United geldt als een serieuze kandidaat om hem op te pikken in Liverpool.



Mourinho gaat altijd uit van een stabiele defensie. Victor Lindelöf van Benfica is vaak genoemd als potentiële versterking en na de winterse mislukking lijkt de volgende poging aanstaande. Ook de naam van Alex Sandro, linksback van beroep en actief namens het Italiaanse Juventus, prijkt hoog op het wensenlijstje van de Portugese coach. En dan hebben we natuurlijk nog de eventuele opvolger van De Gea. In 2015 werd Keylor Navas als wisselgeld aangemerkt, maar wij zetten ons geld op Gianluigi Donnarumma (AC Milan) of Hugo Lloris (Tottenham Hotspur).







Is dit de opstelling van Manchester United volgend seizoen?



1) Gianluigi Donnarumma

2) Antonio Valencia

3) Victor Lindelöf

4) Eric Bailly

5) Alex Sandro

6) Ander Herrera

7) Henrikh Mkhitaryan

8) Paul Pogba

9) Romelu Lukaku

10) Antoine Griezmann

11) Antony Martial