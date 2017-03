FC Utrecht stuit op bizar probleem: "Het is te zot voor woorden"

Er dreigt een probleem voor FC Utrecht. De Domstedelingen maken als nummer vier van de Eredivisie een goede kans om de play-offs te winnen, maar eventuele Europa League-duels mogen aanvankelijk niet in Stadion Galgenwaard worden afgewerkt.



Komende zomer zal het stadion fungeren als decor voor het EK vrouwenvoetbal. Als gevolg daarvan is de Galgenwaard tijdelijk niet beschikbaar voor FC Utrecht, dat bij Europese thuisduels moet uitwijken. "Het is te zot voor woorden dat FC Utrecht het thuisvoordeel kwijtraakt", stelt verslaggever René van den Berg van RTV Utrecht.



"Men zit niet in de eigen kleedkamer. Het stadion waar gespeeld moet worden is niet van Utrecht, dus moeten er extra kosten worden gemaakt om die wedstrijden te faciliteren", zo voegt hij toe. Het EK vrouwenvoetbal staat tot 6 augustus op de planning, waar de ploeg als eventuele play-off winnaar in juli en augustus al aan de bak moet in Europa.