Bosz zorgt voor discussie aan FOX-tafel: "Maar nu al niet meer"

Peter Bosz werd maandagavond door de analisten van Voetbal Inside hard aangepakt, maar Ajax-watcher Freek Jansen is enthousiast over de trainer. Zowel de Europese prestaties als de amusementswaarde is volgens hem uitstekend.



"Ik vind dat ze absoluut zijn opgeschoten onder Peter Bosz", zei de Voetbal International-journalist in het praatprogramma Natafelen. "Europees een kwartfinale, dat is al jaren geleden dat ze dat behaald hebben, dus Europees gezien een top seizoen. In de competitie 63 punten, vorig jaar 65. Maar toen lagen ze voor de winterstop uit de beker en uit Europa. Het voetbal is gewoon veel leuker om naar te kijken."



Henk Hoijtink van Trouw beaamt dat Bosz de amusementswaarde verhoogde. "Maar nu al niet meer. Ik vind niet dat er heel veel veranderd is", luidt zijn conclusie. "Het diepere probleem is alleen maar vergroot. Bosz heeft laatst gezegd dat hij een beperkte voetballer die wat anders biedt niet in het hart van de ploeg wil hebben. In mijn ogen wil de ironie nu dat Ajax daarop te kort komt."



Kenneth Vermeer vindt zelfs dat Bosz brak met de Ajax-filosofie. "Ik denk dat de supporters heel erg worstelen met de amusementswaarde. Ze waren heel ontevreden over de laatste jaren, nu is dat omhoog gegaan. Maar hij is dus wel gebroken met de filosofie om zelfopgeleide spelers voorrang te geven."