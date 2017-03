Bizar vertrek voor Nederlander: "Via een vertaalsite"

Bart van Hintum is abrupt vertrokken bij het Turkse Gaziantepspor. Zijn oud-werkgever FC Oss wilde de verdediger terug op het oude nest halen, maar dat is voor hem vooralsnog geen optie.



Van Hintum noemt de interesse 'mooi'. "Alleen is het nu nog te vroeg: ik ben pas 30 jaar en heb nog een aantal goede jaren voor de boeg", legt de speler uit aan het Brabants Dagblad. Zelf richt hij zich op volgend seizoen, omdat de datum voor overschrijvingen in Nederland en omliggende landen is verstreken.



De oud-speler van PEC Zwolle stond in de basis totdat de trainer half januari opeens niet meer met hem wilde werken. "Ik mocht per direct weg. Een gekke beslissing, ik had nooit signalen gehad dat ik slecht speelde", zo spreekt hij zijn verbazing uit.



Het werd nóg vreemder. "Via een vertaalsite las ik berichten uit Turkse media en werd duidelijk dat ik niet veel meer zou gaan spelen. Zonde, maar zo loopt het soms."