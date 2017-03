Klassieker niet bepalend: "Zie Ajax dit niet meer goedmaken"

Johan Derksen sprak zijn verwachting weken geleden al uit en herhaalde die woorden maandagavond. 'De Snor' weet zeker dat Feyenoord de voorsprong in de titelrace niet meer uit handen geeft.



Derksen zag Feyenoord zondag een helft de onderliggende partij zijn in Heerenveen. Toch werd toch weer een zege behaald. "Feyenoord ging er gewoon nog overheen, ondanks dat Heerenveen heel goed begon", aldus de oud-hoofdredacteur van Voetbal International[/i]. "Feyenoord kan nog puntjes laten liggen in de ArenA, maar ik zie Ajax dit niet meer goedmaken. Feyenoord wordt kampioen."



Tonny Vilhena maakte in Friesland het winnende doelpunt. Opvallend, want al wekenlang hangt hem een schorsing boven het hoofd. De beroepszaak laat echter op zich wachten. "Het is de verantwoordelijkheid van de KNVB dat er niet een paar juristen zo’n zaak op tijd weten af te handelen. Dat is amateuristisch. Maar Vilhena speelde echt een geweldige tweede helft", aldus Derksen.