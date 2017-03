Griezmann stelt Atlético-fans teleur met pijnlijke uitspraak

Antoine Griezmann is zeer populair bij de fans van Atlético Madrid. Sportief is hij een duidelijke meerwaarde voor het team, maar na maandag zal de trouwe aanhang hem toch met argusogen volgen.



Griezmann ligt nog tot medio 2021 vast in Madrid en is al vaak gelinkt aan Manchester United. Niet iedere club hoeft te bellen. "Ik verlaat deze club niet voor Paris Saint-Germain, China, Amerika, Rusland of iets in die richting", vertelt de Franse aanvaller in de sportkrant L'Equipe.



De fans zullen dit nog waarderen, maar voegt hij toe: "Het is de droom van iedere voetballer om bij FC Barcelona of Real Madrid te spelen." Hij haast zich voor nuance: "Maar dat is bijvoorbeeld Bayern München ook. Maar voorlopig zie ik mezelf nergens anders spelen. Ik ben heel tevreden hier."