Davy Klaassen is zeer content met de komst van de interlandperiode. Na het 1-1 gelijkspel bij Excelsior, waar de ploeg mogelijk de titel verspeelde, wil de Ajax-aanvoerder bij Oranje zijn zinnen verzetten om niet meer terug te hoeven denken.



"Natuurlijk ben ik weleens lekkerder wakker geworden dan vanochtend. Het is niet anders", vertelt de 24-jarige middenvelder van de Amsterdammers aan het Algemeen Dagblad. "Even ergens anders aan denken dan het gelijkspel tegen Excelsior."



Klaassen maakt zich op voor de interlands tegen Bulgarije en Italië. De laatstgenoemde opponent spreekt gevoelsmatig het meest aan, maar de focus richt zich vooral op het WK-kwalificatieduel in Sofia van komende zaterdag. Veel weet hij niet van de Bulgaren. "Dat komt deze week wel."