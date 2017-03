Ajax-tiener ziet het zelf ook in: "Het gaat heel snel"

Ajax-verdediger Matthijs de Ligt maakt een razendsnelle ontwikkeling door. Het is nog maar relatief kort geleden dat de tiener debuteerde in de hoofdmacht en maandag mocht hij zich al bij de Oranje-selectie voegen.



"Het gaat heel snel, maar tijd om daar over na te denken ontbreekt. Het besef wat er nu allemaal gebeurt zal daarom pas na het seizoen komen", laat de zeventienjarige mandekker weten aan NUsport. Zenuwen zijn er nog niet. "Al is dit natuurlijk wel het grote Oranje."



De Ligt probeert er rustig onder te blijven. "Het voelt vooral geweldig dat ik me nu hier kan laten zien. Ik denk dat ik veel kan opsteken van de andere spelers en het zou mooi zijn als ik mijn debuut kan maken. Maar dat zien we aan het eind van de week wel."



De Ajacied kan de jongste naoorlogse Oranje-speler worden, maar dat zegt hem 'niet zoveel'. "Ik wil me hier gewoon laten zien en dan maakt leeftijd niet veel uit."