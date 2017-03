Kritiek op Bosz: "Dat heeft alleen maar punten gekost"

Peter Bosz volgde afgelopen zomer Frank de Boer op als coach van Ajax. Aanvankelijk werd er lyrisch over zijn functioneren gesproken, maar recentelijk groeit de kritiek aan zijn adres weer.



"Een trainer wordt afgerekend op het behalen van zijn doelstellingen", opende Gertjan Verbeek in het praatprogramma Voetbal Inside. "Hij heeft zelf aangegeven dat hij dingen wil veranderen bij Ajax. Het was ook misschien wat overdreven, wat ten koste ging van punten."



"Het kampioenschap raakt nu uit het zicht en dat is een doelstelling van Ajax", aldus de collega van Bosz. Johan Derksen haakt in: "Bosz ging anders voetballen met Ajax. Het moest spannender en avontuurlijker zijn, maar dat heeft alleen maar punten gekost."



Derksen heeft nog een reden om de Ajax-trainer om de oren te slaan. "Ik vind het heel schrijnend dan Bosz echte Ajacieden zomaar de deur uitstuurt, die bij andere clubs uitstekend spelen."