AS Roma spiegelt Totti-scenario: "Een zesjarig contract"

Francesco Totti speelt al zijn gehele loopbaan voor AS Roma. Komende zomer loopt zijn verbintenis af, maar de geroutineerde Italiaan (40) heeft nog geen duidelijkheid verstrekt.



Totti sprak nog niet met de leiding van AS Roma, waar hij in 1993 arriveerde en tegenwoordig vooral op de bank zet. Mocht hij ervoor kiezen om zijn loopbaan te beëindigen, dan ligt er wel een mooi alternatief op tafel. De aanvaller kan namelijk aan de slag als directeur van de Serie A-club.



"We hebben nog niet over zijn toekomst gesproken, maar er ligt een zesjarig contract als directeur voor hem klaar", stelt voorzitter James Pallotta in La Gazzetta dello Sport. "Het doel is nu om ons te plaatsen voor de Champions League."



"Daar denken we nu aan en niet aan de contracten. Ik heb er alle vertrouwen in dat we als tweede kunnen eindigen", aldus Pallotta.