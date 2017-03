Robben en Lens arriveren later bij Oranje-selectie

Oranje-bondscoach Danny Blind kon maandag in Noordwijk niet direct beschikken over Arjen Robben en Jeremain Lens. Volgens de KNVB sluit het tweetal pas later aan.



De 33-jarige Robben kampt met een lichte blessure aan de voet. De Oranje-international viel zondagavond in de uitwedstrijd van Bayern München tegen Borussia Mönchengladbach (0-1 zege) uit. Dinsdagmiddag voegt de buitenspeler zich alsnog bij de ploeg van Blind.



Zijn 29-jarige landgenoot verblijft momenteel in Suriname vanwege het overlijden van zijn vader. Lens arriveert pas woensdag weer in Nederland om zich voor te bereiden op de duels met Bulgarije (WK-kwalificatie) en Italië (oefen).



Daley Blind is wel gewoon van de partij in Noordwijk. De speler van Manchester United is fit genoeg bevonden na een hoofdblessure.