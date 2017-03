Feyenoord heeft de lastige uitwedstrijd tegen sc Heerenveen met 1-2 gewonnen. Yuki Kobayashi speelde een prima wedstrijd aan Friese zijde, maar haalde de eindstreep niet.



"We vochten nu voor elke meter in de eerste helft, het was fantastisch", blikt de Japanner in gesprek met de Leeuwarder Courant. "We hadden alleen vaker moeten scoren. Na rust werden we angstig, wilden we vooral de 1-0 verdedigen en speelden we te vaak de lange bal. We hadden meer risico's moeten nemen."



De middenvelder moest geblesseerd uitvallen. "De spelers van Feyenoord probeerden me te raken", sombert Kobayashi. "Als mijn lichaam goed was geweest, zou de tweede helft misschien anders zijn verlopen. Ik kon niet goed meer bewegen. Ach, ook dit hoort bij voetbal."