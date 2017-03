Hahn kan cruciale rol opeisen: "Heb deze vraag al vaker gehad"

Warner Hahn is na het 1-1 gelijkspel tegen Ajax volop gecomplimenteerd. Door iedereen binnen Excelsior natuurlijk, maar ook door de mensen van zijn eigenlijke werkgever Feyenoord.



Hahn heeft dus twee clubs op weg geholpen. "Zo voelt het voor mij niet. Ik ben hier bezig met Excelsior. De titelstrijd is voor mij even niet belangrijk", vertelt de gehuurde doelman van Excelsior tegenover de camera van de NOS.



Op zondag 7 mei, de voorlaatste speeldag, gaat Feyenoord op bezoek bij Excelsior. Mogelijk is de titelstrijd dan nog niet beslist en kan Hahn een cruciale rol opeisen. "Ik heb deze vraag al vaker gehad. We gaan rustig wachten wat er gebeurt."



Hahn maakt zich er (nog) niet druk om. "Laten we eerst met Excelsior zorgen dat we in de Eredivisie blijven."