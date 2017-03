Fiere Feyenoorder: "Of de bondscoach om mij heen kan?"

Rick Karsdorp heeft zich met een goed gevoel aangesloten bij de selectie van Oranje, dat zich opmaakt voor de duels met Bulgarije en Italië. Bij Feyenoord steekt de rechtsback uitstekend in zijn vel.



Met zijn broodheer gaat Karsdorp nog 'zeven finales' tegemoet. "Het vertrouwen is groot. Dat goede gevoel neem je toch mee naar Oranje", laat de verdediger weten aan het Algemeen Dagblad. "Of de bondscoach om mij heen kan? Natuurlijk, maar ik ga er alles aan doen om me te laten zien."



Karsdorp keek nog even terug op de duels van zondag. "We zaten in de bus gisteren terug uit Friesland toen Excelsior tegen Ajax speelde. De televisie deed het niet goed, maar veel spelers keken op hun telefoon." Het 1-1 gelijkspel van de achtervolger vergroot de titelkans.



De Feyenoorder is desondanks blij dat hij nu op pad mag met Oranje. "Ik train met betere spelers", concludeert hij. "De Bulgaren ken ik niet. Dat krijgen we deze week te horen. We moeten een resultaat boeken, niet meer en niet minder."