Derksen: 'Een aanfluiting als deze speler bij Ajax opgesteld staat!'

Na de zeperd in Kralingen lijkt het erop dat Ajax een prijsloos seizoen tegemoet gaat, al zijn de Amsterdammers natuurlijk nog wel in de race voor de Europa League.



"Met al zijn babbels, heeft Peter Bosz dit jaar nog niks gewonnen", concludeert Johan Derksen ook, bij Voetbal Inside. "Met zijn arrogante hoofd heeft hij het tweede elftal opgesteld tegen Cambuur in de beker, werd-ie uitgeschakeld.. Met zijn 'Bosz-cultuur', want alles moest op zijn manier.."



Verder hekelt Derksen het aankoopbeleid, waarin onder meer de Duitser Heiko Westermann werd gehaald. "Hij valt volledig buiten de toon. Hij heeft nog nooit ergens goed gespeeld de laatste jaren. Het is een aanfluiting als die man opgesteld staat!"