Strijd tussen Ajax en PSV: 'Zij haken al voor 23 april af'

Na de remise van Ajax bij Excelsior, lijken de Amsterdammers vrijwel uitgeschakeld in de titelrace. Datzelfde gold al wat langer voor PSV.



Nu strijden de twee grootmachten om de tweede plek. Cruciaal wordt de onderlinge ontmoeting op 23 april, in het Philips Stadion. Al denkt Jan Poortvliet, oud-speler van Oranje en PSV, dat Ajax vóór die tijd al is afgehaakt in de race om de belangrijke tweede plek achter Feyenoord. Dat vertelt Poortvliet bij PSV TV.





Poortvliet: 'Ik heb het idee dat Ajax al voor 23 april afhaakt. Ik verwacht dat PSV tweede wordt." Over tien minuten meer op FOX Sports 1. pic.twitter.com/Qq92AsjhYJ — PSV (@PSV) 20 maart 2017