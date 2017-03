Bosz spreekt ergernis uit over Dolberg-situatie

Na de remise in Rotterdam gisteren lijkt de titel erg ver weg voor Ajax. Toch blijft trainer Peter Bosz hoopvol, ook al is het gat nu drie punten.



"We geven niet op. Het enige wat wij nu kunnen doen is winnen van Feyenoord (2 april, red.)", geeft Bosz aan bij Ajax TV. "Ik vind dat Ajax altijd moet winnen van Excelsior. Onder alle omstandigheden, daar zijn geen excuses voor. Dat gebeurde gister niet. Terecht, want we maakten geen aanspraak op de overwinning."



Verder valt Bosz over het feit dat Kasper Dolberg, die gisteren nog ontbrak vanwege een kneuzing in de liesstreek, vandaag toch afreisde naar de nationale selectie van Denemarken. De coach legt uit dat Ajax aan de Deense bond duidelijk heeft gemaakt dat de jongeling geblesseerd is, maar dat Dolberg 'opgeëist' is.



"Ze willen hem tóch zien. Dat is vervelend, want hij moet toch weer het vliegtuig in en reizen, terwijl we hem in de tussentijd heel goed hier hadden kunnen behandelen. Maar goed, de Deense bond heeft dat recht.."