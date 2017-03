Derksen: 'Deze vedette hoort niet langer in de basis van Oranje'

Onlangs maakte bondscoach Danny Blind zijn selectie voor het Nederlands elftal, dat in de komende twee weken twee interlands gaat spelen, bekend. Eén van de opmerkelijke feiten is dat Wesley Sneijder er bij de voorselectie niét bij zat, maar in de definitieve selectie toch wel.



Johan Derksen stelt dat Sneijder er alleen nog bij zit in de rol van 'wijze oude man'. "Als een soort uiting van respect voor bewezen diensten. Ik denk ook niet dat hij in de basis zal spelen. Sterker nog, in het huidige materiaal hóórt hij ook niet in de basis. Op het middenveld hoort hij er niet bij", stelt Derksen tijdens een uitzending van Voetbal Inside.