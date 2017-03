'Bijna de hele Engelse top zit achter dure Nederlander aan'

Het is bij Arsenal nog altijd hoogstens onduidelijk of clubicoon Arsene Wenger ook volgend seizoen nog de hoofdtrainer is. Wat men wél weet achter de Londense schermen, is dat Oguzhan Ozyakup terug moet keren bij The Gunners.



In 2012 liet Arsenal de technisch begaafde middenvelder nog voor zo'n half miljoen euro naar Besiktas vertrekken. Nadat Ozyakup in Turkije volledig is opgeleefd, en uit is gegroeid tot een smaakmaker van de nationale topclub, hebben scouts van Arsenal aangeraden om hem spoedig terug te halen. Dat meldt The Sun althans.



De 24-jarige Ozyakup staat inmiddels op 25 goals en 37 assists in 169 optredens voor Besiktas. Zijn contract bij de club loopt nog tot na volgend seizoen door, wat de vraagprijs van zeker 15 miljoen euro rechtvaardigt.



In de jeugd speelde de Zaandammer nog bij AZ (2005-2008), alvorens Arsenal hem dus wegkaapte.



Update 17:13 uur

Niet alleen Arsenal heeft de pijlen gericht op Oguzhan Ozyakup, voormalig jeugdspeler van de club. De in Zaandam geboren Turkije-international heeft namelijk de clubs voor het uitkiezen.



Naast The Gunners hebben ook Manchester United, Tottenham Hotspur en Internazionale interesse getoond in de spelmaker van Besiktas, zo meldt het doorgaans goed ingevoerde Calciomercato althans.





