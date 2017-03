VIDEO: Kuyt 'weigert' kampioensschaal aan te nemen

Na de 1-2 zege van Feyenoord op sc Heerenveen, en de remise van Ajax in Kralingen, lijkt de titel niet meer voorbij te kunnen gaan aan de Rotterdammers.



Toch blijft routinier Dirk Kuyt erg voorzichtig. Een uitgeprinte kampioensschaal, die een Feyenoord-fan meebracht naar de training van vandaag, wilde de Katwijker dan ook nog niet aannemen. "Bijna telt niet, dat weet je toch. Nog zeven finales. Over zeven wedstrijden geef je dit cadeau weer aan mij, niet eerder. Dan kom je gewoon weer naar de training", vertelt Kuyt glimlachend aan de fan.



Opvallend was overigens dat Kuyt als enige basisspeler uit het team dat gisteren in Friesland won, aanwezig was op de training van vandaag. Hoezo, gemotiveerd?