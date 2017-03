Gerbrands kijkt naar media: "Geweldig of geweldig in de put"

PSV-directeur Toon Gerbrands heeft via het videokanaal van zijn club ingehaakt op de titelstrijd. Daarbij valt hem vooral één ding op: de manier waarop de media naar de situatie kijkt.



"Als je de kranten ziet, dan zie je enerzijds de geweldige koppen voor Feyenoord. Bij Ajax deugt er helemaal niks van", vertelt Gerbrands aan PSV TV. Zijn eigen club kreeg daar eveneens mee te maken. "Je ziet dus dat de kranten, analyseprogramma's, media in de extremen duiken. Het is geweldig of geweldig in de put."



Gerbrands kijkt er lichtelijk cynisch naar. "De kunst van beleidsmakers, coaches, directieleden is om daar toch een beetje doorheen te wandelen. Want die hele extremen, daar kom je niet ver mee. Maar goed, het hoort bij onze sport. Typerend om dat weer allemaal te aanschouwen."



Toch wil de PSV-directeur niet relativerend te werk gaan. "Als je in de topsport werkzaam bent, gaat het om winst of verlies. Dus relativeren staat niet in mijn woordenboek."