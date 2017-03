"Vorm van Ajax is helemaal niet zo goed als menigeen doet voorkomen"

Morfe0 -8603 Rang: Utopisch

Het probleem ligt aan dat Ajax jong is , wat ook logisch is omdat wij inkopen op transferwaardes , en niet op ervaring , maar die jonkies moeten week in week uit 2 x in de week spelen...



Vorig jaar verloren we amper iets na Europese wedstrijden , dit jaar 5 x puntverlies geleden na Europese wedstrijden , dat is veel!.



Maarja, je zag het zondag ook weer, Dolberg weer niet fit genoeg , Sanchez eigenlijk ook niet want die was ook niet echt scherp , en zo zag je meerdere spelers niet scherp ogen...



En dan kan je zeggen dat is weer een smoesje , nou kijk maar eens vorig jaar naar PSV , die hadden dat ook , en dat zie je ieder jaar weer terugkomen bij de clubs die het verst geraken in Europees verband...



Maarja.. maakt niet uit , als we nog in Europa doorgaan tegen Schalke (kans is aanwezig ) vind ik het seizoen nog geslaagd hoor , als je Halve Finale EL bereikt , met nadruk op als.!