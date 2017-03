Klaassen ontvangt belangrijk nieuws uit Zeist richting Klassieker

Proberen ze toch ook? Dus wat is je punt

Mijn punt is dat Zeist helemaal niet pro Ajax / Feyenoord / PSV of welk andere club dan ook is. Dat ze Vilhena willen schorsen, wat terecht is, doet daar niets aan af.Het heeft echt totaal geen zin om huilie huilie te doen over het feit dat Klaassen zijn actie niet wordt onderzocht, want zijn actie is totaal niet te vergelijken met die van Vilhena. Maar goed, de KNVB kennende zullen ze de zaak wel verliezen, net zoals toen met Kramer.