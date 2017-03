FC Twente mag zich verheugen: "Frisse en fitte indruk"

Oussama Assaidi lijkt na de interlandperiode zijn rentree te kunnen maken in het tenue van FC Twente. Door een bovenbeenblessure heeft de Marokkaanse vleugelaanvaller (28) al vijf competitieduels moeten missen.



Assaidi werd in januari ingelijfd door de Tukkers en werd direct in de basis gezet, ook al had hij ruim een jaar geen officieel duel meer gespeeld. Al snel kreeg de buitenspeler last van zijn bovenbeen. Na een wekenlang revalidatietraject is de Marokkaan inmiddels op de goede weg terug.



Maandagochtend hervatte Assaidi de groepstraining. "Oussama maakt een frisse en fitte indruk", laat trainer René Hake weten aan Voetbal International. "Ik ga er vanuit dat we in de slotfase van de competitie optimaal gebruik van hem kunnen maken."