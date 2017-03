Topdrie-doelwit faalt opnieuw: "Veruit de slechtste speler"

Sam Larsson geldt als sterspeler van sc Heerenveen. Zijn naam valt vaak in verband met een mogelijke transfer naar Ajax, Feyenoord of PSV, maar na de wedstrijd van zondag ligt de Zweedse buitenspeler behoorlijk onder vuur. Op Twitter plaatst men vraagtekens bij diens functioneren.



Een greep uit de reacties:





Bericht voor Streppel: Larsson is al 59 minuten rijp voor een wissel @scHeerenveen #heefey

Larsson weer afwezig in een top wedstrijd. Moet nog wel een hoop stappen maken hoor. #heefey

Als Thorsby de techniek van Larsson had en Larsson de inzet van Thorsby.... #heefey #feyhee

Sjongejonge, wat is die Sam #Larsson ver ver ver weggezakt zeg... En die stond in de winterstop nog op "een lijstje" van #Ajax ? 😒👎🏻 #heefey https://t.co/poe7R5hKLn

Onbegrijpelijke wissel Zenelli voor Slagveer met Larsson in topvorm😬 #heefey

Belangrijker dan die uitsupporters, wat was Larsson in godsnaam aan het doen? Of eigenlijk waarom deed hij niks. #HEEfey