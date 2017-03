Roda-lieveling doet onthulling: "Ik stond met 1-0 achter"

Supporters van Nederlandse clubs hebben doorgaans vooral een zwak voor de eigen spelers, maar Nathan Rutjes lijkt overal in het land waardering op te roepen. Het etiket 'cultheld' is dan ook aan hem vast geplakt.



"Ja, fans zien me toch over het algemeen als ‘één van hen'", legt Rutjes uit aan Metro. "Ik ben benaderbaar, ik doe gewoon en mijn kapsel helpt natuurlijk ook mee. (...) Ik kreeg fanmail van een jochie die als Nathan Rutjes carnaval ging vieren. Dat geloof je toch niet?!"



Vooral zijn haardracht, het matje, levert hem veel aandacht op. "Ik heb er een keer écht last van gehad en dat is toen ik mijn schoonvader voor het eerst ontmoette", aldus de speler van Roda JC. "Mijn haar kon écht niet. Ik stond met 1-0 achter, hahaha. Ik had ook een overhemd aan met lange mouwen om mijn tatoeages te verbergen."