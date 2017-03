Bij PSV stond Joshua Brenet zaterdagavond weer eens in de basis. Jetro Willems was geblesseerd en dus kreeg de rechtspoot de kans op de linksbackpositie. Onlangs sierde hij nog de cover van PSV Magazine.



In het blad stelt hoofd jeugdscouting Rini de Groot verbaast te zijn over de ontwikkeling van Brenet. "Toen hij binnenkwam durfde niemand te voorspellen dat hij Oranje zou halen", aldus De Groot. "Ik vond het een mooi stuk. Alleen ja, wat moet ik erover zeggen", reageert Brenet tegenover ELF Voetbal.



"Ik heb heel veel mensen verbaasd. Niemand zou zo één-twee-drie over mij zeggen dat ik Oranje zou halen. Ik geef hem dus ook groot gelijk. Iedereen dacht dat, maar ik heb anders bewezen." Komende week zit Brenet niet bij het Nederlands elftal. "Jammer, maar ik speel niet altijd bij PSV, dus ja. Ik ga wel kijken hoor. Maar vooral ga ik van mijn vrouw en kind genieten. Ze komen morgen (zondag) terug van een paar weekjes Aruba. Gelukkig zijn ze er weer."