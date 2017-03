Feyenoorder wijst aan: 'Zij zijn de belangrijkste spelers in ons team'

Feyenoord won zondagmiddag met 1-2 bij sc Heerenveen en profiteerde daarmee optimaal van het puntenverlies van Ajax, dat met 1-1 gelijkspeelde bij Excelsior. De Rotterdammers kunnen de landstitel al bijna ruiken, maar spelen op 2 april nog wel tegen Ajax.



Spits en topscorer Nicolai Jörgensen hoopt dat Tonny Vilhena op 2 april van de partij is. "Het zou mooi zijn als Tonny erbij is, maar het is afwachten wat betreft zijn mogelijke schorsing. Tonny is heel belangrijk voor ons. Nu ook weer, met zijn doelpunt."



"Tonny en Karim El Ahmadi zijn de belangrijkste spelers in ons team, dat heb ik al vaker aangegeven. Zij zijn de motor van het team. Maar als Tonny niet kan spelen zal ongetwijfeld iemand anders zijn positie goed gaan invullen."