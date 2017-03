Voor in de agenda: cruciale 'El Clásico' heeft een datum en tijd

FC Barcelona won zondag van Valencia en dus blijft de titelrace in Spanje bijzonder spannend. Real Madrid gaat aan kop in La Liga met 65 punten uit 27 wedstrijden. Barcelona heeft twee punten minder en ook een wedstrijd meer gespeeld. Binnenkort treffen de twee grootmachten elkaar voor een cruciale editie van 'El Clásico'.



Real Madrid en FC Barcelona staan op zondagavond 23 april tegenover elkaar in de Spaanse hoofdstad. De organisatie van de Spaanse topcompetitie La Liga maakte vandaag het programma voor de 33ste speelronde bekend. Gezien de huidige stand van zaken lijkt de komende 'Clásico', die om 20.45 uur begint, cruciaal te worden in de titelstrijd.