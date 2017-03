Deense bond negeert Bosz en eist Dolberg op

Slecht nieuws voor Ajax-trainer Peter Bosz. De oefenmeester zei zondag dat hij spits Kasper Dolberg vanwege zijn blessure niet wil afstaan aan de nationale ploeg van Denemarken, maar de Deense bond heeft de jongeling alsnog opgeëist.



De spits van Ajax heeft een flinke kneuzing in zijn liesstreek en was van plan deze week in Amsterdam blijven, maar de teamarts van de nationale ploeg wil zelf een oordeel vellen over de ernst van de blessure. Dolberg meldt zich maandag nog bij de Deense ploeg.



"Wij houden Kasper het liefst hier", zei Ajax-trainer Bosz voorafgaand aan het duel met Excelsior (1-1). De Deense bond denkt daar anders over. Zij willen niet afgaan op het oordeel van de teamarts van Ajax en hopen dat de blessure meevalt.