Kritiek op Ajax-trainer Bosz: 'Ik snap niet waarom hij hem niet liet invallen'

Ajax kwam zondagmiddag niet verder dan een 1-1 gelijkspel bij Excelsior en daardoor zien de Amsterdammers het gat met koploper Feyenoord oplopen tot liefst zes punten. Een dure remise in Rotterdam dus.



Voormalig rechtsback en Oranje-international Ben Wijnstekers, die de wedstrijd bekeek voor De Telegraaf, zag een slap Ajax en had weinig begrip voor trainer Peter Bosz. "Ik snap niet waarom Bosz miljoenenaankoop David Neres niet liet invallen. Het stond 1-1, een uitslag waar Ajax niets aan heeft. Dan moet je toch iets proberen?", schrijft hij.



Wijnstekers stelt dat Feyenoord nu dicht bij de titel is, maar weet ook dat De Klassieker nog op het programma staat. "Als Ajax wint, is het gat nog maar drie punten. En Feyenoord kan net zo goed nog een offday krijgen."