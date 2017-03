SN-elftal van de week: AZ imponeert, Lamprou snoert critici de mond

SoccerNews.nl heeft ervoor gekozen om ook dit seizoen na iedere speelronde weer een elftal van de week op te stellen. In de 27e speelronde maakten PSV en Feyenoord geen fout, terwijl Ajax punten verspeelde bij Excelsior. AZ haalde in eigen huis flink uit tegen ADO Den Haag en dat is terug te zien in het SN-elftal van deze week.



Doel:

Kostas Lamprou (Willem II):

Wat een geweldige wedstrijd keepte deze doelman tegen FC Groningen. De Griek moest weliswaar een doelpunt incasseren, maar dat hadden er veel meer kunnen zijn. Lamprou zorgde er eigenhandig voor dat de Tilburgers met een punt terug de bus in konden.



Verdediging:

Jonas Svensson (AZ Alkmaar):

De winteraanwinst van de Alkmaarders speelde zondagmiddag een uitstekende wedstrijd. De Noors international stond zijn mannetje en hield samen met zijn collega's dan ook de nul tegen ADO Den Haag.



Eric Botteghin (Feyenoord):

De Braziliaan was ook zondagmiddag weer zeer belangrijk voor de Rotterdammers. De centrale verdediger gaf leiding aan de defensie en was met goede verdedigende acties de Friese aanval vaak te slim af.



Django Warmerdam (PEC Zwolle):

De Ajax-huurling beleefde zondagmiddag de IJsselderby en die zal hij waarschijnlijk niet snel meer vergeten. De 21-jarige voetballer had namelijk met zijn doelpunt een zeer belangrijk aandeel in de Zwolse zege.



Middenveld:

Sofyan Amrabat (FC Utrecht):

De 20-jarige voetballer was zaterdagavond zowel defensief als offensief belangrijk voor zijn ploeg. De jongeling wist veel ballen af te pakken van zijn tegenstanders en voorkwam daarmee Nijmeegs gevaar. Met zijn assist droeg hij ook aanvallend nog zijn steentje bij.



Stijn Wuytens (AZ Alkmaar):

De Alkmaarders waren zondagmiddag oppermachtig tegen ADO Den Haag. Deze Belg leek zich dan ook als een vis in het water te voelen op het middenveld en liet dat merken met twee assists.



Mats Seuntjens (AZ Alkmaar):

De zomeraanwinst van AZ wist zichzelf zondagmiddag niet de geschiedenisboeken in te schrijven, maar dat neemt niet weg dat hij een fantastische wedstrijd speelde. Seuntjens was namelijk een belangrijke spil in het web van de Alkmaarders.



Siem de Jong (PSV):

Het lukte de Eindhovenaren lang niet om de ban te breken tegen Vitesse, maar Siem de Jong wist uiteindelijk het net toch te vinden. De huurling van Newcastle United was daarmee, net als afgelopen week, weer heel erg belangrijk voor zijn ploeg.



Aanval:

Joris van Overeem (AZ Alkmaar):

Een goal en een assist wist deze aanvaller zondagmiddag de boeken in te krijgen. De 22-jarige voetballer had daarmee een groot aandeel in de ruime zege van de Alkmaarders tegen laagvlieger ADO Den Haag.



Sebastien Haller (FC Utrecht):

De boomlange spits tekende zaterdagavond voor zijn elfde doelpunt van het seizoen. De Fransman gooide daarmee het duel tegen NEC Nijmegen definitief in het slot, waarna de drie punten dus zo goed als zeker waren.



Dabney dos Santos (AZ Alkmaar):

De jonge aanvaller wist twee doelpunten voor zijn rekening te nemen zondagmiddag, maar het doelnet was niet het enige dat hij raakte. Dos Santos schoot tijdens de warming-up namelijk snoeihard een bal in het gezicht van een ballenjongen. De vleugelspeler maakte het na afloop goed met de onfortuinlijke jongen door hem zijn shirt te geven. Klasse actie!