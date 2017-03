"Je voelt de haat van de Go Ahead-fans gewoon"

Mickey van der Hart verdedigt in het hier en nu het doel van PEC Zwolle, maar in het verleden kwam hij uit voor Go Ahead Eagles. Op zondagmiddag keerde hij terug in Deventer voor de altijd beladen wedstrijd tussen deze twee teams, die overigens gewonnen werd door de Zwollenaren.



In gesprek met De Telegraaf zegt de keeper: "Ik kon het niet laten om bij die laatste twee goals een sprintje richting het uitvak te trekken. Bij onze gelijkmaker draaide ik me bewust niet om. Je voelt de haat bij de Go Ahead-supporters gewoon. Niet alleen naar mij persoonlijk, maar naar de hele club PEC Zwolle. Zolang het binnen de perken blijft en ze van me afblijven, is het mooi, die rivaliteit."



Van der Hart gaat verder: "Dat hoort er gewoon bij. Ik begrijp het heel goed. Als fanatieke Go Ahead-fan zou ik het ook niet leuk vinden als een speler naar PEC gaat. Het is alleen jammer dat ik hier op een vervelende manier ben weggegaan. Wat dat betreft is het lekker om zo mijn gram te halen."