'Misdadiger' Vilhena is boos op FOX Sports

Feyenoorder Tonny Vilhena kon nog meedoen in de wedstrijd van zijn werkgever tegen sc Heerenveen, maar de kans is groot dat hij binnenkort een aantal wedstrijden geschorst wordt. De middenvelder deelde in het duel met Sparta een elleboogstoot uit aan Mathias Pogba. Volgens het Algemeen Dagblad is Vilhena nu boos op FOX Sports.



De krant schrijft namelijk: "De linkspoot wilde niet met iedereen van gedachten wisselen over het duel met Heerenveen. FOX Sports kreeg hem niet voor de camera omdat Vilhena geïrriteerd is over het feit dat de beelden van het incident met Pogba destijds in het programma 'Dit was het weekend' werden getoond. Bij Feyenoord lieten ze eerder ook al weten dat Vilhena een slecht gevoel had bij de eerdere zitting in tuchtcommissie." Van Bronckhorst vertelde toen: "Hij kreeg toen het idee dat hij een misdaad had begaan."



Het AD kreeg Vilhena wel eventjes te spreken. De mannetjesputter reageert: "Over die hele beroepszaak wil ik niets zeggen. We zijn gewoon enorm blij met weer drie belangrijke punten."