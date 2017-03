'Blind had hem nóóit mogen oproepen'

Bondscoach Danny Blind verraste behoorlijk met zijn selectie voor de aankomende interlands van het Nederlands elftal tegen Bulgarije en Italië. Centrumverdediger Matthijs de Ligt van Ajax kreeg een belletje van de oefenmeester, maar Pierre van Hooijdonk en Sjoerd Mossou vegen de vloer aan met die beslissing van Blind.



Bij Studio Voetbal zegt journalist Mossou allereerst: "Het is een jongen van zeventien. Hoeveel wedstrijden heeft hij gespeeld in de Eredivisie? Een stuk of vijf? Dan denk ik: het is wel een centrale verdediger. Het moet wel een beetje een betrouwbare speler zijn. Als het nou een fladderende rechtsbuiten is ... Ik vind dit toch wel een beetje gek."



Van Hooijdonk vult aan: "Is dat een goed signaal naar deze jongen toe? Na vier wedstrijden? Tuurlijk is het een talent, dat zien we allemaal wel. Hij kan echt wel wat. Als je heel kritisch gaat kijken, tijdens Kopenhagen-uit zag hij er niet goed uit. Tegen Excelsior ook niet. Doe rustig aan met zo iemand."