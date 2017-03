"Ajax is slechter af dan onder De Boer"

Feyenoord won op zondagmiddag van sc Heerenveen, waardoor de selectie van Ajax wist waar het aan toe was: er diende gewonnen te wonnen van Excelsior. Dat lukte echter niet en de wedstrijd draaide uit op een 1-1 gelijkspel. Journalist Valentijn Driessen trekt een harde conclusie.



Hij schrijft namelijk in De Telegraaf dat Ajax slechter af is dan onder coach Frank de Boer. "Ajax bleek niet bestand tegen de druk, spanning en ontlading van het behalen van de kwartfinales in de Europa League. De knop na FC Kopenhagen bleek niet omgezet. Niet Matthijs de Ligt is daar ondanks zijn desastreuze foute pass voor verantwoordelijk. De ervaren krachten Davy Klaassen, Lasse Schöne, Nick Viergever, Hakim Ziyech en trainer Peter Bosz valt aan te rekenen dat Ajax voor de derde achtereenvolgende keer geen kampioen wordt."



Driessen gaat verder: "Een hard gelag zo’n constatering zeven duels voor afloop van de competitie, waar de ploeg van Frank de Boer vorig seizoen de landstitel tot de laatste minuut in eigen hand had. Tevens omdat Ajax dit seizoen op onvermoed grove wijze (+35 miljoen euro) de portefeuille trok, terwijl enkele zelf opgeleide talenten, die al international waren, werden verdreven uit de Amsterdam ArenA. De Europa League is voor Ajax en Bosz het laatste redmiddel, want anders breekt ongetwijfeld weer een roerige tijd aan in Amsterdam en zal Bosz weer om zijn oren worden geslagen met zijn imago van ’loser’, van trainer die altijd afhaakt met zijn ploegen als de prijzen worden verdeeld."