Guardiola: Nederlander is fantastische speler

De Engelse topclub Liverpool maakt een interessant seizoen door. In de toppers spelen de mannen van coach Jürgen Klopp heel erg goed, maar tegen de kleinere clubs gaat het mis. Op zondagmiddag namen de Reds het op tegen het Manchester City van coach Josep Guardiola. En die laatste heeft nu een compliment over voor Georginio Wijnaldum.



Hij noemt de Nederlandse middenvelder van Liverpool namelijk 'een fantastische speler'. De Catalaan zou maar al te graag beschikken over de Oranje-international. Wijnaldum zelf wordt als volgt geciteerd door het Algemeen Dagblad: "Ik genoot van de wedstrijd. Beide teams speelden vol op de aanval. Dat maakte het zo interessant. Helaas maakten we de kansen niet af. Dat is frustrerend. Aan de andere kant: wij kwamen ook meerdere malen goed weg."



Liverpool staat momenteel vierde, maar heeft wel twee wedstrijden meer gespeeld dan de nummer vijf, Manchester United. "We weten dat we de Champions League moeten halen. Of het nog lukt? We maken net zoveel kans als een handvol andere ploegen. We laten het liggen tegen de kleinere teams."