'Vreemd dat hij niks goed kan doen bij Feyenoord-fans'

Feyenoord-icoon Willem van Hanegem constateert dat vleugelverdediger Miquel Nelom van de Rotterdammers wel heel erg vaak het pispaaltje is bij de supporters. En daar snapt De Kromme eigenlijk helemaal niks van, zo schrijft hij in zijn column in het Algemeen Dagblad.



Van Hanegem begint: "Miquel Nelom kreeg bakken vol kritiek. Natuurlijk speelde hij niet geweldig, maar ik krijg al veel langer het idee dat deze jongen niet veel goed kan doen bij zijn eigen supporters. Dat vind ik vreemd. Nelom is een zelf opgeleide speler. Bovendien iemand die ik nooit hoor zeuren, die bescheiden is en nooit nare trekjes vertoont. In Heerenveen lag de hele linkerkant voortdurend open, want Steven Berghuis had er voor de pauze op de voor hem vreemde plek van linkerspits volgens mij geen zin in."



Het icoon gaat verder: "Dat maakte het lastig voor Nelom. Die strafschop tegen, dat kan natuurlijk gebeuren. Een handige speler als Reza, die met snelheid op je afkomt en dan ook nog eens een fraaie schaarbeweging eruit gooit, die kun je per ongeluk raken. Ik praat niets goed hoor, maar als Feyenoord slecht speelt, moet je niet opeens allemaal naar Nelom wijzen. Waar was Botteghin dan voor rust? En Kuyt als rechterspits? En Berghuis en Van der Heijden? Wat dat betreft heeft Nelom geluk dat hij een trainer heeft die zijn oren niet laat hangen naar de schreeuwende massa."