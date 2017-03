Kuyt: uitstel beroepszaak géén voordeel voor Vilhena

Tonny Vilhena kroonde zich tot matchwinner in de wedstrijd tussen Feyenoord en sc Heerenveen in het Abe Lenstra Stadion in Friesland. De mannetjesputter was ongelooflijk belangrijk voor zijn ploeg en speelde goed. Vilhena kon alleen meedoen omdat de KNVB geen geschikte datum kon vinden voor zijn beroepszaak, maar Dirk Kuyt noemt dat geen voordeel.



De Katwijker vertelt aan De Telegraaf: "Misschien vergeten we dat deze jongen weken in een onzekere situatie zit. Hij weet niet wat er gaat gebeuren en dan wordt er van hem maar even verwacht dat hij als jonge voetballer alles van zich afschudt. Ik vind het echt heel knap wat hij doet. Tonny is zo ontzettend belangrijk voor deze ploeg. We willen ook met z’n allen bij elkaar blijven. We vormen één ploeg en daar hoort Tonny bij."



Journalist Hugo Borst van het Algemeen Dagblad is het niet eens met Kuyt. Hij schrijft: "Tonny Vilhena kan dan wel beweren dat zijn aanwezigheid niet uitmaakt, maar dat is wel het geval. Gisteren was hij de beste man, verantwoordelijk voor de ommekeer in de wedstrijd. Hij mist straks vier wedstrijden, die jongen wordt deze week namelijk niet vrijgesproken. Hij is de vleesgeworden consistentie."