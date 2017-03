Heerenveen-middenvelder maakt indruk: "Mijn sterke punten zijn nu veel beter"

SC Heerenveen moest zondagmiddag zijn meerdere erkennen in Feyenoord. De koploper was in het Abe Lenstra Stadion met 1-2 te sterk. Bij de Friezen was Morten Thorsby de grote uitblinker, maar daarvan kon hij niet echt genieten...



"Dat is mooi maar het is vooral jammer dat wij niet dat ene punt hier hebben kunnen houden", vertelt Thorsby de 20-jarige voetballer aan Omrop Fryslân. "Het was een goede eerste helft, waarin we er nog eentje hadden moeten maken. We wisten dat Feyenoord in de tweede helft zou komen. In totaal ben ik wel tevreden dat we zoveel beter speelden dan vorige week tegen Excelsior."



Het was voor de jonge voetballer geen verrassing dat hij tegen Feyenoord in de basis mocht starten. "Ik ken mijzelf heel goed en ik weet wat ik kan brengen. De afgelopen twee wedstrijden stond ik ernaast, maar ik ben nu goed terug gekomen. Ik ben nog niet helemaal tevreden met mijn prestatie, maar het gaat steeds beter. Ik zie dat ik verbeterpunten heb, maar mijn sterke punten zijn nu ook veel beter dan het eerder was", aldus Thorsby.