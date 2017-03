Robben zorgt voor brandje bij Bayern: "Ik heb er geen probleem mee"

In Duitsland blijft Bayern München oppermachtig. Het zette zondag zijn zegereeks verder tegen het Borussia Mönchengladbach. Het goede nieuws voor de Duitse recordkampioen was dat Thomas Müller eindelijk nog eens scoorde, maar Arjen Robben zorgde voor een valse noot.



De Nederlandse vedette werd vijf minuten voor tijd gewisseld en dat was duidelijk niet naar zijn zin. Hij liet zijn onvrede ook duidelijk blijken door trainer Carlo Ancelotti gewoon te negeren.



Maar die blust het brandje snel. De Italiaan laat weten niet zwaar aan het incident te tillen. "Toen ik zelf nog speelde, was ik ook nooit tevreden als ik gewisseld werd", haalt Ancelotti zijn schouders op bij Goal. "Ik heb dus geen probleem met zijn reactie."