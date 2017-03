Bazoer meldt zich af bij Jong Oranje: Langeler roept Ajacied op als vervanger

Jong Oranje-coach Art Langeler heeft Frenkie de Jong toegevoegd aan de selectie van Jong Oranje. De middenvelder van Ajax is de vervanger van Riechedly Bazoer, die zich heeft afgemeld. Dat meldt de KNVB via de officiële kanalen. Het is voor het eerst dat Frenkie de Jong bij de selectie zit.



De Jong Oranjeselectie vertrekt morgen naar Spantje voor de oefeninterlands tegen Finland en Oostenrijk. De interlandperiode is ter voorbereiding op de kwalificatiereeks voor het EK 2019 in Italië, dat in september van start gaat.



Op vrijdag 24 maart staat het duel met Finland op het programma. Drie dagen later speelt Jong Oranje tegen Oostenrijk. Beide duels starten om 16.00 uur in stadion Pinatar Arena.