Guardiola beleeft ondanks gelijkspel 'één van de mooiste dagen' uit loopbaan

Manchester City werd eerder deze week in de UEFA Champions League uitgeschakeld door AS Monaco, maar veel tijd om de teleurstelling te verwerken was er niet. De Engelse grootmacht stond zondagavond namelijk alweer voor het belangrijke duel tegen Liverpool FC (1-1). Manager Pep Guardiola was na afloop vol lof over zijn ploeg.



"Dit is een van de mooiste dagen in mijn loopbaan als trainer. Ik ben zó trots. Na afgelopen week was iedereen enorm verdrietig. Maar de passie waarmee we hebben gespeeld is geweldig", vertelt de oud-voetballer aan de BBC. "De fans waren ook geweldig, soms zijn ze een beetje stil, maar vandaag waren ze geweldig."



"Ondanks dat we veel minder rust hebben gehad dan Liverpool, zij hebben zich hier de hele week op voor kunnen bereiden, bleven we maar gaan", aldus Guardiola. "Zelfs in de tweede helft hebben we nog vijf goede kansen gecreëerd en scoorden we de goal."