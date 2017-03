Bijker onder de indruk: "Ze verdienen het om kampioen te worden"

SC Heerenveen ging zondagmiddag in eigen huis met 2-1 onderuit tegen Feyenoord. De Friezen stonden bij rust nog wel met 1-0 voor, maar de Rotterdammers keerden de wedstrijd in de tweede helft compleet om. Verdediger Lucas Bijker was in de tweede helft dan ook onder de indruk van de Eredivisie-koploper.



"Op basis van de eerste helft is de nederlaag onverdiend, maar in de tweede helft werden we op het middenveld totaal overlopen", vertelt de 24-jarige voetballer aan Omrop Fryslân. "Dus misschien is het ook wel terecht, want we hebben het niet negentig minuten kunnen volhouden."



"Zij zetten in de tweede helft iets meer druk en dan moet je iets sneller de lange bal spelen", legt de oud-voetballer van SC Cambuur uit. "Dat is ook geen probleem, maar dan moet je er wel voor zorgen dat je de tweede bal wint. Dan moet je op het middenveld de strijd aangaan, maar ik denk dat we hem daar vooral verloren. Zodoende werden we achteruit gedrukt."



"Als je het heel reëel bekijkt, verlies je hem gewoon terecht. Als je het niet dat weet te brengen wat je in de eerste helft brengt, dan kun je dat alleen maar jezelf verwijten", aldus Bijker, die geen voorspelling durft te doen over de titelrace. "Maar het komt wel steeds dichterbij. Ik denk wel dat als ze zoiets weten te brengen na zo'n eerste helft, ze het verdienen om kampioen te worden."